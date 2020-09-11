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11.09.2020 - 08:33 | | Fanatik

Transfer haberleri | Simon Falette Anderlecht yolunda

Yönetimin devre arasındaki iddialı transferi Falette, ligde sadece 8 maçta forma giydi ve satın alma opsiyonu kullanılmayınca Frankfurt’a geri döndü. Tecrübeli futbolcunun yeni rotası da belli oldu.

Transfer haberleri | Simon Falette Anderlecht yolunda
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Yönetimin devre arasındaki iddialı transferi Falette, ligde sadece 8 maçta forma giydi ve satın alma opsiyonu kullanılmayınca Frankfurt’a geri döndü.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht, Gineli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti ve teklif yaptı. Alman medyasına göre ise Türk teknik direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Bundesliga 2 ekibi Hannover de Falette’in peşinde.

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Transfer haberleri | Simon Falette Anderlecht yolunda

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