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HaberlerSüper Lig Haberleri Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
21.07.2020 - 16:24 | | AJANS

Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz

Bu sezon Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Sinan Bolat, Türkiye'ye transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Sinan Bolat, "İdmanlarıma devam ediyorum. Özel çalışmalar yapıyorum. Ligler yeniden Ağustos ortasında başlayacak ancak ben Antwerp'le yeni sözleşme konusunda anlaşamadım. Sözleşmemi uzatmama kararı aldım ve boşa çıktım. Başka bir yerde futbol hayatıma devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Transfer haberleri | Sinan Bolattan transfer sözleri: Görüşüyoruz

"İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var"
İstanbul'dan bazı takımların kendisiyle ilgilendiğini belirten Sinan, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarından mesajlar alıyorum"
Son olarak sosyal medya üzerinden birçok mesaj aldığının altını çizen Sinan, "Galatasaray taraftarları bana mesajlar yolluyor. Hayırlısı neyse o olsun. Birçok takımın taraftarlarından mesaj alıyorum. Galatasaray taraftarları beni takımlarında görmek istiyor. Instagram'dan bana böyle mesajlar geliyor. Muslera'yla mesajlaştım. Muslera'nın çok profesyonel bir sporcu olduğunu biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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