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11.09.2020 - 16:25 |

Transfer haberleri | Sokol Cikalleshi resmen Konyaspor'da!

Medipol Başakşehir ve Akhisarspor'da da forma giyen Sokol Cikalleshi, İttifak Holding Konyaspor'a imza attı.

Transfer haberleri | Sokol Cikalleshi resmen Konyaspor'da!
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İttifak Holding Konyaspor santrafor Sokol Cikalleshi ile anlaştı. Arnavut oyuncu bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ve Sokol Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Tecrübeli forvet 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımında 7 gole imza attı.

Golcü oyuncu 17 numaralı formayı giyecek.

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