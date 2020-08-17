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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi
17.08.2020 - 08:24 | | FANATİK

Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi

Trabzonspor formasıyla sezona damga vuran Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Alman ekibi Leipzig ile görüşmeler yaptığı ve anlaşma adına son aşamaya gelindiği iddia edildi. Trabzonspor'un Sörloth'un kiralık anlaşmasında geçerli olan satın alma opsiyonunu kullanarak Alman ekibi ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı.

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Süper Lig'de 2019-20 sezonuna damga vuran Alexander Sörloth ayrılığa hazırlanıyor. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli yıldızın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

Norveç basınından TV 2, Alexander Sörloth'un Leipzig ile olan görüşmelerinde sona geldiği ve sağlanan anlaşma ile Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini dolduracağı iddia edildi. Nidaros'a göre ise Sörloth, doğduğu şehir Trondheim'da Alman ekibi ile görüşmelerde bulundu. 

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İngiliz basınından Sky Sports ise Leipzig'in oyuncuyu katmak adına transferde sona geldiğini doğrularken Trabzonspor'un iki yıllık bir kiralama anlaşması olduğunu ve sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanabileceğini belirtti. Trabzonspor'un opsiyonu kullanarak Sörloth'u kadrosuna katıp sonrasında ise Alman ekibi ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor forması altında 34 maça çıkan Sörloth; 24 gol, 8 asist ile yıldızlaşmıştı.

Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor İmza an meselesi

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