Transfer haberleri | Stoke City'den Beşiktaş'a Ndiaye cevabı

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mario Lemina transferi, maliyet engeline takılırken, Badou Ndiaye gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak Stoke City, Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Rakamın uygun olması üzerine Beşiktaş, teklifi değerlendirmeye aldı.

NDİAYE GELMEYE HAZIR

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'un 6 aylığına 175 bin Euro karşılığında kiraladığı Badou Ndiaye, tekrar Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Süper Lig'e dönüş için Stoke City ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekleyen Senegalli orta sahanın iki kulübün pazarlıklarından çıkacak sonucun ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların yıllık ücret konusunda da Senegalli futbolcuyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.