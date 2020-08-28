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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım, ama düşük
28.08.2020 - 08:50 |

Transfer haberleri | Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım, ama düşük

Beşiktaş, Waalwijk'te oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri için teklifte bulundu. Tahiri, Fox Sports'a yaptığı açıklamada teklifi doğruladı fakat kulübünün yeterli görmediğini söyledi.

Transfer haberleri | Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım, ama düşük
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Beşiktaş'tan sürpriz teklif... Siyah-beyazlılar, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri için teklifte bulundu. Tahiri, Fox Sports'a yaptığı açıklamada teklifi doğruladı fakat kulübünün yeterli görmediğini söyledi.

Anas Tahiri, "Beşiktaş'tan teklif geldi. Bu doğru. Ancak kulübüm gelen teklifi yeterli bulmadı. Şu anda sahada ne yaptığıma odaklanmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

27 maçta 6 gol, 1 asist... 

 Anas Tahiri bu sezon Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 27 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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