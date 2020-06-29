Transfer Haberleri |Taulant Xhaka kimdir?

Basel forması giyen oyuncunun adı bugünlerde Beşiktaş ile beraber anılıyor. Arnavut oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Tualant Xhaka kimdir? Nerede oynuyor?

1991 yılında doğan 1.72 boyundaki oyuncu ön libero bölgesinde forma giyiyor. Bu sezon ligde 23 maça çıkıp 3 asistlik katkı veren oyuncunun kulübü Basel ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Basel altyapısında başlayan Arnavut oyuncu, 2011’de Grasshoppers’a kiralık gitmesi dışında kariyerini Basel’de sürdürdü.