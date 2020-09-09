09.09.2020 - 08:14 | | Takvim
Transfer haberleri | Telles'ten Galatasaray'a 30.8 milyon lira!
Porto'da müthiş bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek, Manchester United'la transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gitti. Transfer gerçekleşirse G.Saray'ın payı 3.5 milyon euro (30.8 milyon TL) olacak.
Porto formasını giyen Alex Telles'in menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.
Ada basını masada 40 milyon euroluk teklif olduğunu yazdı. Eğer Telles için bu rakam ödenirse Galatasaray 3.5 milyon euro (30.8 milyon TL) alacak.