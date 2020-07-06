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06.07.2020 - 11:31 |

Transfer Haberleri | Thiago Silva kimdir? Brezilyalı yıldız kaç yaşında?

Transfer gündeminin en önemli ismlerinden biri olan Thiago Silva kimdir? PSG forması giyen Brezilyalı yıldız 35 yaşında. Yıllık 12 milyon euro kazanan dünya yıldızının adı hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

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Son olarak PSG forması giyen yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Thiago Silva hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Thiago Silva kimdir? Brezilyalı oyuncu kaç yaşında?

1984 yılında doğan 35 yaşındaki dünya yıldızı Thiago Silva stoper bölgesinde görev yapıyor. Yıllık 12 milyon euro kazanan 1.83 boyundaki oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi 31 Ağustos 2020’de sona eriyor.

Futbol kariyerine Brezilya’da başlayan deneyimli stoper, 2008 yılında Fluminanse’den 10 milyon euro karşılığında Milan’a transfer olarak dikkatleri çekmişti. Burada Serie A şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, 2012 senesinde 42 milyon euro’ya PSG giderek en pahalı stoper ünvanına sahip oldu. Kaptanlığını da yaptığı PSG’de tam 7 lig şampiyonluğu kazanan dünya yıldızının ayrıca Brezilya milli takımı ile kazandığı Copa America şampiyonluğu da bulunuyor.

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