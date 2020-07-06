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06.07.2020 - 11:56 |

Transfer Haberleri | Todor Nedelev kimdir? Bulgar oyuncu Nedelev kaç yaşında?

Transfer gündeminde adı sıkça anılan Todor Nedelev kimdir? 1993 doğumlu Bulgar futbolcu Botev Plovdiv forması giyiyor. Todor Nedelev hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Todor Nedelev kimdir? Bulgar oyuncu Nedelev kaç yaşında?
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Bulgaristan’ın Botev Plovdiv kulübünde forma giyen oyuncu transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Trabzonspor ile anılan 1993 doğumlu Nedelev hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Todor Nedelev kimdir? Kaç yaşında?

27 yaşındaki sağ kanatta oynuyor. Son olarak Botev Plovdiv forması giyen 1.76 boyundaki oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola şu anda da forması giydiği Botev Plovdiv takımında başlayan Nedelev, 2013’te 2.8 milyon euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Mainz’e transfer olmuştu. 2015 itibariyle kulübüne geri dönen Bulgar oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans göstererek dikkatleri çekti.

Trabzonspor ile anılan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt’a göre 1.6 milyon euro.

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