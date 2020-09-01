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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Tolgay Arslan ayrılıyor! İşte yeni adresi...
01.09.2020 - 08:46 | | AJANSSPOR

Transfer haberleri | Tolgay Arslan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan'ı Hannover 96 transfer etmek istiyor.

Transfer haberleri | Tolgay Arslan ayrılıyor! İşte yeni adresi...
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertlilere 2019 ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan gelen ancak beklentileri karşılayamayan tecrübeli orta saha oyuncusu Almanya'nın yolunu tutmak üzere.

2 milyon Euro kazanıyor
Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi Bulunan 30 yaşındaki futbolcu 2 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Tolgay Arslan'a Alman Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 talip oldu. Alman ekibi oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Son aşamaya geldi
İki kulüp ile görüşmeleri Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut yürütüyor. Bulut, Tolgay Arslan'ın 2 yıl boyunca alacağı ücret konusunda taraflar ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Hannover 96'ya imza atması bekleniyor
Pazarlıklarda oyuncunun ücretinin bir kısmının Fenerbahçe geri kalan kısmının ise Hannover 96 tarafından karşılanması üzerinde duruluyor. 30 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde Almanya'ya giderek Hannover 96'ya imza atması bekleniyor.

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Transfer haberleri | Tolgay Arslan ayrılıyor İşte yeni adresi...

 

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