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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Transfer Haberleri | Tottenham, Gareth Bale'i resmen açıkladı
20.09.2020 - 10:34 |

Transfer Haberleri | Tottenham, Gareth Bale'i resmen açıkladı

Tottenham, Real Madrid'den eski oyuncusu Gareth Bale'i kadrosuna kattı.

Transfer Haberleri | Tottenham, Gareth Bale'i resmen açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Gallerli yıldız futbolcusu Gareth Bale'i kadrosuna kattı.

2013'te Tottenham'dan 101 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Gareth Bale'in maaşının yarısını Tottenham, yarısını da Real Madrid verecek ve İngiliz ekibi Real Madrid'e 15 milyon euroluk ödeme yapacak.

Öte yandan Bale, yeni takımında 9 numaralı formayla mücadele verecek.

Galler Milli Takımı'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

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Transfer Haberleri | Tottenham, Gareth Balei resmen açıkladı

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