Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzon'da yolcular belli oldu!
27.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Trabzon'da yolcular belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, ayrılacak oyuncuları belirledi

Transfer haberleri | Trabzon'da yolcular belli oldu!
ABONE OL


Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, kadro maliyetini belirli bir seviyede tutmak için takımdan ayrılacak oyuncuları da belirledi. Gelecek dönemde düşünülmeyen Hosseini ve Guilherme ile bir görüşme yapıldı. Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmayan iki oyuncudan yönetimin kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonda yolcular belli oldu

Guilherme'nin En İyi Anları

    Aboubakar'dan iddialı sözler: Öncekinden daha fazla iş yapmaya geldim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin şifresi belirledi!
      Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin şifresi belirledi!
    2. Beşiktaş transfer haberleri | Lens ve Umut Nayir bitti!
      Beşiktaş transfer haberleri | Lens ve Umut Nayir bitti!
    3. Süper Lig'de dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe!
      Süper Lig'de dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe!
    4. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler üstte
      Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler üstte
    5. Fenerbahçe'de derbi öncesi orta sahada zor tercih!
      Fenerbahçe'de derbi öncesi orta sahada zor tercih!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Thiam, Valencia ve Samatta üçlüsü!

    Fenerbahçe'de Thiam, Valencia ve Samatta üçlüsü!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan takıma moral konuşması!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan takıma moral konuşması!

    Dopinge sıfır tolerans

    Dopinge sıfır tolerans

    Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak!

    Beşiktaş haberleri | Aboubakar Konya’da ikinci devre oynayacak!

    Sıradaki Haber