Transfer haberleri | Trabzon'da yolcular belli oldu!



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, kadro maliyetini belirli bir seviyede tutmak için takımdan ayrılacak oyuncuları da belirledi. Gelecek dönemde düşünülmeyen Hosseini ve Guilherme ile bir görüşme yapıldı. Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmayan iki oyuncudan yönetimin kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

Guilherme'nin En İyi Anları