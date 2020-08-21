Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı
21.08.2020 - 10:01 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

Bordo-mavililer uzun süredir görüştüğü Flavio transferini bitirdi. Bahia ile 1.2 milyon euroluk bonservis karşılığında anlaşan Karadeniz temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncuyla da yıllığı 700 bin eurodan 4 senelik sözleşme için el sıkıştı. Transferin en kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

ABONE OL

Kadrosunu Muhammed Taha Tepe, Marlon, Anders Trondsen, Rahmi Anıl Başaran ve Stiven Plaza ile güçlendiren Fırtına bir transferi daha bitirdi. Bordo- Mavili ekip, uzun süredir görüştüğü Brezilyalı Flavio için Bahia ile her konuda el sıkıştı. Karadeniz devi, scout (oyuncu izleme) ekibinin keşfettiği 24 yaşındaki oyuncu için Brezilya kulübüne 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sao Paulo kadrosunda yok

Başarılı oyuncuya da yıllık 700 bin eurodan 4 senelik sözleşme öneren Trabzonspor görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Flavio’nun gece oynanan Sao Paulo maçının da kadrosunda yer almaması transferin artık imza aşamasına geldiğini kanıtlıyor. El sıkışan tarafların transferi en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe'den dev takas! Süper Lig yıldızı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri | 2 sürpriz isim! Beşiktaşlı yıldız...

Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

 

 

Liverpool‘dan savunma dersi! İnanılmaz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Efecan Karaca: En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak
    Efecan Karaca: En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak
  2. Fenerbahçe, Nurizade Ziya Songülen'i andı
    Fenerbahçe, Nurizade Ziya Songülen'i andı
  3. Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı
    Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı
  4. Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'
    Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'
  5. Transfer haberleri | Trabzonspor, Biglia'nın peşinde! İtalyanlar duyurdu...
    Transfer haberleri | Trabzonspor, Biglia'nın peşinde! İtalyanlar duyurdu...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde

Sevilla - İnter maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sevilla - İnter maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Bordeaux - Nantes canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a

Son dakika | İsmail Köybaşı adım adım Hatayspor'a

Sıradaki Haber