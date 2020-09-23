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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor, Vitor Hugo ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±!
23.09.2020 - 11:51 |

Transfer haberleri | Trabzonspor, Vitor Hugo ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±!

Bordo-mavili kulÃ¼p, transferde bombayÄ± patlattÄ±, BrezilyalÄ± stoperle el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Trabzonspor bu transfer karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 4 milyon euro bonservis bedeli ve BrezilyalÄ± stoperin sonraki satÄ±ÅŸÄ±ndan yÃ¼zde 20 pay verecek.Â  Â

Transfer haberleri | Trabzonspor, Vitor Hugo ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±!
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Nergis AÅŸkÄ±n/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geÃ§en sezon renklerine baÄŸlamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ sarf ettiÄŸi Vitor Hugo, Trabzonspor'la el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

ESPN'nin haberine gÃ¶re; bordo-mavili kulÃ¼p 4 milyon euro bonservis bedeli ve BrezilyalÄ± stoperin sonraki satÄ±ÅŸÄ±ndan yÃ¼zde 20 pay verecek.Â  Â 

Palmeiras'ta forma giyen tecrÃ¼beli savunmacÄ±, Instagram hesabÄ±ndan Trabzonspor'da oynayan vatandaÅŸlarÄ± Guilherme ve Flavio'yu takibe aldÄ±.

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Transfer haberleri | Trabzonspor, Vitor Hugo ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±

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Evde spor aÅŸkÄ±; genç kadÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± yaktÄ±!
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