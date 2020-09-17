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17.09.2020 - 09:18 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'a 3 transfer birden geliyor!

Kadrosunu 2 stoper ve bir ön libero ile güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor uzun süredir yürüttüğü transfer operasyonunda sona yaklaştı. Fırtına'nın, Palmeiras'tan Vitor Hugo, Midtjylland'dan Erik Sviatchenko ve Bahia'dan Gregore'nin takıma katılması için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor'a 3 transfer birden geliyor!
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Fırtına'nın teknik patronu Eddie Newton'un, "Hafta sonuna kadar 1 futbolcu daha aramıza katılabilir. Sonrasında ise 2 oyuncu daha gelebilir" açıklaması camiayı heyecanlandırdı. Bunun üzerine edinilen bilgilere göre Fırtına'nın transferini bitirmeye en yakın olduğu 3 ismin Palmeiras'tan Vitor Hugo, Midtjylland'dan Erik Sviatchenko ve Bahia'dan Gregore olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Teklif değerlendiriliyor

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin ilk adayı Vitor Hugo'ydu. Uzun zamandır hem Palmeiras hem de Brezilyalı oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli oyuncuyu iki yıllığına kiralamak isteyen Bordo-Mavililer, Sambacılar'a 500 bin Euro önermişti. Bu teklifin şu anda değerlendirilme aşamasında olduğu belirtildi. Hugo'yla ise büyük oranda anlaşmaya varıldı. Başarılı oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesi Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Sviatchenko bitiyor

Stoper transferinde ince eleyip sık dokuyan Bordo- Mavili yönetim ve teknik heyet geniş bir liste üzerinde çalışıyor. İki savunmacıyla kadrosunu kuvvetlendirecek olan Trabzonspor'un gündemindeki ikinci stoper de Erik Sviatchenko... Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Midtjylland'ın bu öneriye sıcak baktığı, Sviatchenko'nun da yeni bir maceraya hazır olduğu gelen haberler arasında.

Gregore geri sayımda

Mikel, Ndiaye ve Sosa... Fırtına geçen sezon orta sahasını teslim ettiği üç oyuncusuyla yollarını ayırdı. Merkez orta sahasını Flavio ve Trondsen'le güçlendiren Karadeniz devi, ön libero için de Gregore'yi listenin ilk sırasına yazmıştı. Bahia'dan, Flavio'nun partneri olan ve iki oyuncuyu Trabzonspor'da buluşturmak isteyen yönetim, Brezilya ekibi ile kıran kırana pazarlıklar yapıyor. Gregore'nin, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması transferin önünü açarken, görüşmelerin son aşamada olduğu vurgulandı.

Transfer haberleri | Trabzonspora 3 transfer birden geliyor

 

 

 

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