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02.10.2020 - 09:33 |

Transfer Haberleri | Trabzonspor'a bedavaya dev santrafor

Trabzonspor'da transferde son dakika gelişmesi... Sörloth'un yerini doldurmak için çalışmaları sürdüren Bordo Mavili yönetim, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına renklerine bağlıyor.

Transfer Haberleri | Trabzonspor'a bedavaya dev santrafor
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Alexander Sörloth'un beklenmeyen ayrılığının ardından transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da Benik Afobe'nin yanına bir isim daha transfer etmek isteyen bordo- mavililer, Landry Dimata ve Djaniny Semedo ile temastaydı. Fırtına'nın önceliği Dimata'ydı ama pürüzler giderilemeyince ibre Semedo'ya döndü ve oyuncuyla anlaşma sağlandı. Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) vatandaşı olan 29 yaşındaki futbolcu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Semedo'nun bugün Trabzon'a gelerek, bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Semedo için bordo-mavililer bonservis bedeli de ödemeyecek.

SEMEDO KİMDİR?

Semedo'nun en büyük özelliği 1.90'lık boyuna rağmen hızı… Tıpkı Sörloth gibi topla çok hızlı olan ve adam geçebilen Semedo santrfor mevkiinin yanı sıra iki kanatta da forma giyebiliyor. Kariyeri Portekiz'de parladıktan sonra 2014'te Meksika'ya giden ve 2018'de 10.2 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Semedo bugüne kadar 294 maça çıkarak 99 gol ve 33 asist kaydetti. Semedo geçen yıl ise 25 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistle oynadı.

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Transfer Haberleri | Trabzonspora bedavaya dev santrafor

 

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