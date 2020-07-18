Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif

Trabzonspor altyapısının ürünlerinden olan Abdulkadir Parmak, iki sezondur bordo-mavili formanın hakkını veren isimlerin başında geliyor. Gösterdiği performansla yavaş yavaş dikkatleri üzerine çeken Parmak, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa’da da fark edilmeye başlandı.

Transfer döneminde Fırtına’nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna tekliflerin gelmesi beklenirken; İngiltere’den gelen haber herkesi şaşırttı.

“Premier Lig’den Parmak’a sürpriz teklif”

Asist Analiz'in özel haberine göre Premier Lig’in güçlü takımlarından Leicester City; Abdulkadir Parmak’a resmen talip oldu. Leicester, başarılı orta saha için Trabzonspor’a 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu teklife sıcak bakan bordo-mavili yetkililer; Abdulkadir Parmak’ı elden çıkarmaya hazırlanıyor.

“Performansının ödülünü alacak”

Bu sezon bordo-mavili forma altında 42 maça çıkan Parmak; 3 gol, 3 asist kaydetti. Sahada varını yoğunu ortaya koyan başarılı oyuncu, gösterdiği üstün performansın ödülünü Leicester’a transfer olarak almak üzere…