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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif
18.07.2020 - 11:48 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif

Trabzonspor'da başarılı işlere imza atan Abdulkadir Parmak'a Premier Lig'in güçlü ekibi Leicester City'den 10 milyon Euro'luk teklif!

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif
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Trabzonspor altyapısının ürünlerinden olan Abdulkadir Parmak, iki sezondur bordo-mavili formanın hakkını veren isimlerin başında geliyor. Gösterdiği performansla yavaş yavaş dikkatleri üzerine çeken Parmak, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa’da da fark edilmeye başlandı.

Transfer haberleri | Trabzonsporda Abdulkadir Parmaka çılgın teklif

Transfer döneminde Fırtına’nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna tekliflerin gelmesi beklenirken; İngiltere’den gelen haber herkesi şaşırttı.

“Premier Lig’den Parmak’a sürpriz teklif”

Asist Analiz'in özel haberine göre Premier Lig’in güçlü takımlarından Leicester City; Abdulkadir Parmak’a resmen talip oldu. Leicester, başarılı orta saha için Trabzonspor’a 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu teklife sıcak bakan bordo-mavili yetkililer; Abdulkadir Parmak’ı elden çıkarmaya hazırlanıyor.

“Performansının ödülünü alacak”
Bu sezon bordo-mavili forma altında 42 maça çıkan Parmak; 3 gol, 3 asist kaydetti. Sahada varını yoğunu ortaya koyan başarılı oyuncu, gösterdiği üstün performansın ödülünü Leicester’a transfer olarak almak üzere…

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