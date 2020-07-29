Transfer haberleri | Trabzonspor'da Emre Mor sesleri

Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor'dan kurtulmaya çalışıyor. Galatasaray'ın ardından Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki oyuncuya kulüp arayan İspanyolların, Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Menajerler aracılığıyla bordo-mavililere haber gönderen Celta Vigo yönetimi, 2 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini verebileceklerini bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN RET

Ancak İspanyol ekibi istediği cevabı alamadı. Karadeniz ekibinin bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.