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29.07.2020 - 16:10 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Emre Mor sesleri

Celta Vigo, Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u elden çıkarmaya çalışıyor. İspanyol ekibinin Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

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Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Emre Mor'dan kurtulmaya çalışıyor. Galatasaray'ın ardından Olympiakos'ta da beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki oyuncuya kulüp arayan İspanyolların, Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonsporda Emre Mor sesleri

2 MİLYON EURO İSTEDİLER
Menajerler aracılığıyla bordo-mavililere haber gönderen Celta Vigo yönetimi, 2 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini verebileceklerini bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN RET
Ancak İspanyol ekibi istediği cevabı alamadı. Karadeniz ekibinin bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

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