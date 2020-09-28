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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer Haberleri | Trabzonspor'da hedef Midtjylland'dan Sviatchenko!
28.09.2020 - 09:17 |

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da hedef Midtjylland'dan Sviatchenko!

Transferde son dakika gelişmesi... Transefer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da stopere yeni aday Midtjylland’ın yıldızı Erik Sviatchenko oldu.

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da hedef Midtjylland'dan Sviatchenko!
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Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek ligdeki ilk 3 puanını kazanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Vitor Hugo'nun transferinin gerçekleşmemesinden sonra bordo mavili takımda gözler Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevrildi. Sviatchenko ile yapılan ilk görüşmelerde, Danimarkalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Slavia Prag ile oynayacakları maçlardan sonra kesin cevabını vereceğini söylemişti.

Bordo-mavililer şimdi, Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Midtjylland'ın 30 Eylül'de evinde oynayacağı rövanş maçını bekliyor. Sviatchenko'nun "Evet" demesi halinde, Trabzonspor 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, transferi bitirecek.

Kulübü ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 29 yaşındaki Sviatchenko, 5 kez de Danimarka A Milli Takımı forması giydi.

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Transfer Haberleri | Trabzonsporda hedef Midtjyllanddan Sviatchenko

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