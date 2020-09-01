Transfer haberleri | Trabzonspor'da Sosa’nın yerine Lucas Biglia

Jose Sosa’nın takımdan ayrılmasının ardından büyük boşluğu doldurmak için harekete geçen Trabzonspor Yönetimi, Arjantinli yıldızın alternatifini Serie A’da buldu. Bordo-mavililerin orta saha transferi için tecrübeli yıldız Lucas Biglia ile ilgilendiği yazıldı.



İtalya’da çıkan haberlere göre Milan’da forma giyen Biglia konusunda Trabzonspor rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptı. Karadeniz temsilcisinin dışında en ciddi talibin Torino olduğu ifade edilirken Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de Biglia için teklifler olduğu belirtildi.

Öte yandan çıkan bir başka haberde ise Torino’nun Biglia’ya 1.8 milyon euroya ek olarak bonuslar içeren bir paket hazırladığı, Trabzonspor’un bu rakamdan daha yüksek bir teklif yapmasına rağmen Biglia’nın İtalya’da kalmayı tercih ettiği söyleniyor. 34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu geçen sezon Milan’da istikrarsız bir görüntü çizmiş ve çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştı.

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