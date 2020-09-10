Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Marcone atağı!

Flavio, Anders Trondsen, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına’nın, transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden bir tanesi de Arjantin ekibi Boca Juniors’ın formasını giyen Marcone’ydi. Yıldız ön liberonun koronavirüs testi önce pozitif çıktı sonrasında negatife döndü. Ancak Arjantin ekibinde 18 oyuncunun salgına yakalanması nedeniyle kulüp karıştı. Bu sırada da 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdüren Bordo- Mavililer, görüşmelerde çıkmaza girdi. İki kulüp bir türlü orta yolda buluşamadı.

Son teklifi yapacaklar

Ancak Trabzonspor, Marcone için tüm şartları zorlayacak ve transferin son gününe kadar bastıracak. Özellikle teknik direktör Eddie Newton, Arjantinli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok isterken, Trabzonspor Yönetimi son bir teklif ile Boca Juniors’ın kapısını çalacak. Fırtına, Boca’ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklif edecek.

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor