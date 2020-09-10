Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Marcone atağı!
10.09.2020 - 09:06 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Marcone atağı!

Bordo-Mavililer, 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Marcone için son bir kez daha Boca Juniors ile masaya oturacak. Fırtına'nın hedefi; 30 yaşındaki ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak olacak.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Marcone atağı!
ABONE OL

Flavio, Anders Trondsen, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına’nın, transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden bir tanesi de Arjantin ekibi Boca Juniors’ın formasını giyen Marcone’ydi. Yıldız ön liberonun koronavirüs testi önce pozitif çıktı sonrasında negatife döndü. Ancak Arjantin ekibinde 18 oyuncunun salgına yakalanması nedeniyle kulüp karıştı. Bu sırada da 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdüren Bordo- Mavililer, görüşmelerde çıkmaza girdi. İki kulüp bir türlü orta yolda buluşamadı.

Son teklifi yapacaklar

Ancak Trabzonspor, Marcone için tüm şartları zorlayacak ve transferin son gününe kadar bastıracak. Özellikle teknik direktör Eddie Newton, Arjantinli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok isterken, Trabzonspor Yönetimi son bir teklif ile Boca Juniors’ın kapısını çalacak. Fırtına, Boca’ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklif edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den sürpriz golcü! Süper Lig'den...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta mutlu son! 2 transfer de tamam...

Transfer haberleri | Trabzonspordan Marcone atağı

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor

Luka Modric'in Real Madrid formasıyla en iyi anları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Yunus Akgün'e 3 talip birden!
    Son dakika | Yunus Akgün'e 3 talip birden!
  2. Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc tranfseri bitti! Anlaşma tamam...
    Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc tranfseri bitti! Anlaşma tamam...
  3. Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassr'a veda etti
    Transfer Haberleri | Giuliano Al-Nassr'a veda etti
  4. Fenerbahçe Haberleri | Garry Rodrigues krizi! Transferden vazgeçiyor...
    Fenerbahçe Haberleri | Garry Rodrigues krizi! Transferden vazgeçiyor...
  5. Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı
    Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!

Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!

Türk futboluna Misli.com imzası

Türk futboluna Misli.com imzası

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...

Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’

Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’

Sıradaki Haber