Transfer haberleri | Trabzonspor'dan oyunculara dev prim!

Süper Lig’de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’da oyuncuların isteğini daha da arttırmak için prim hazırlığında olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, yakalanan sinerjinin kaybolmaması için ekonomik anlamda da şartları zorlayacak.

Şampiyonluk yürüyüşünde Başakşehir ile aynı puana sahip olan Fırtına, sarı-kırmızılı takımla arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Gidişattan memnun olan Trabzonspor Yönetimi de futbolcuların bu azmini hem tebrik hem de teşvik etmek için ekstra prim verme kararı aldılar.

“Tutar belirlendi”Asist Analiz'in özel haberine göre Süper Lig’de şampiyonluk kazanılması halinde kişi başı 500 bin TL prim vermeyi planlayan bordo-mavili yönetim; Türkiye Kupası’nı da es geçmek istemiyor. Kupanın kazanılması halinde de takıma kişi başı 250 bin TL prim verme hazırlığında olan Trabzonspor Yönetimi, gidişata göre her iki tutarı da arttırmaya hazır olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi Fırtına, salı günü Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nda finale adını yazdırmıştı. Ligde de yoluna doludizgin devam eden bordo-mavili yetkililer, oyuncularına şimdiden cömert davranacaklarının sözünü veriyor.