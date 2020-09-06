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06.09.2020 - 12:21 | | DoÄŸan Ã‡Ä°ZMECÄ° / TURGUTLU, (DHA) -Â

Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladÄ±

Turgutluspor, transferde FenerbahÃ§e'nin geÃ§en sezon profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladÄ±.

Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladÄ±
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TFF 2'nciÂ Lig'de mÃ¼cadele etmeye hazÄ±rlanan Turgutluspor, transferde FenerbahÃ§e'nin geÃ§en sezon profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladÄ±.

Åžimdiden 1'inciÂ Lig ve 2'nciÂ Lig kulÃ¼plerinin gÃ¼ndeminde olan genÃ§ oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±. Turgutluspor'a geldiÄŸi iÃ§in mutluluk duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Emre Nasuh yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "9 yÄ±ldÄ±r formasÄ±nÄ± gururla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m FenerbahÃ§e kulÃ¼bÃ¼nden 1 sezonluÄŸuna ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. Transferimde emeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžimdi Turgutluspor iÃ§in savaÅŸma vakti. Turgutluspor'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elimden gelenin fazlasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±m" dedi.

Emre, altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸtiÄŸi FenerbahÃ§e'de 13 Mart 2020 tarihi itibarÄ±ylaÂ profesyonelliÄŸe geÃ§iÅŸ yaparken, SÃ¼per Lig'de geÃ§en sezon 3-1 kazanÄ±lan Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda sarÄ±-lacivertli formayÄ± giydi.

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