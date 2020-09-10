10.09.2020 - 10:01 |
Transfer Haberleri | Tyler Boyd'a talip var! Süper Lig ekibi...
Hazırlık dönemi boyunca gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Boyd için transfer gelişmesi yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen, ardından Sergen Yalçın'ın gelişiyle ilk 11'de oynama şansı yakalayan Tyler Boyd'a Süper Lig'den teklif geldi.
Beşiktaş'ın 3. olarak tamamladığı sezonda 21 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik performans sergileyen ABD'li oyuncu, bu sezon başındaki performansıyla Sergen Yalçın'ın gözünden düştü.
Yaşanan gelişmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcu için Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin devreye girdiği ve kiralama teklifiyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi.