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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Uğurcan piyangosu! İşte son teklif...
21.09.2020 - 08:25 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Uğurcan piyangosu! İşte son teklif...

Premier Lig kulüplerinin radarındaki Uğurcan Çakır'a son teklif Fransa'dan geldi. Rennes, 24 yaşındaki eldiven için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu.

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Premier Lig kulüplerinin takibinde olan Uğurcan Çakır'a yeni teklif Fransa'dan. Rennes, 24 yaşındaki eldiven için Trabzonspor'a ilk önerisini sundu. Fransız ekibi, milli kaleci için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu. Bordo-mavili yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Transferi gerçekleşirse Uğurcan, Fransa'nın en pahalı kalecisi olacak. Bazı yöneticiler ise 20 milyon euro'dan aşağı rakamın kabul edilmemesini istedi.

YEDEKLERLE DEVAM

Uğurcan Çakır'ın Rennes'e transferi gerçekleşirse bordo-mavililer yerine yeni bir eldiven almayacak. Yönetim, Uğurcan'ın yedekleri Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe'ye güvendiklerini ifade ettiler.

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Transfer haberleri | Uğurcan piyangosu İşte son teklif...

 

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