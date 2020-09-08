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08.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Vedat Muriç için açıklama bekleniyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Vedat Muriç’in Lazio’ya transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Vedat Muriç’in Lazio’ya transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Uzun görüşmeler sonrasında iki kulüp prensipte 20 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Artık resmi sözleşme ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Kosovalı yıldızın Roma’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi. Muriç, Lazio ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

‘Lewandowski’ benzetmesi
Fenerbahçe’nin transferi için Lazio ile anlaştığı Vedat Muriç’e, İtalya basını sayfalarında özel yer ayırdı. La Gazzetta Dello Sport’un özel analizinde “Kosovalı Lewandowski” diye bahsedilen Muriç’in, Lazio’nun sistemine uygun olacağı belirtildi. Daha önce Çaykur Rizespor’da Muriç ile çalışan Okan Buruk’un, “Türkiye’nin en iyi santrforu Vedat Muriç” sözlerine de yer verildi.

Transfer haberleri | Vedat Muriç için açıklama bekleniyor

Transfer haberleri | Vedat Muriç için açıklama bekleniyor

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