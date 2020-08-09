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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
09.08.2020 - 12:41 | | Sporx

Transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk isim Welinton, siyah-beyazlı takımla bir kez daha görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Transfer haberleri | Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyalı takıma transferini görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, Beşiktaş'a transferinin son detaylarını görüşmek için saat 16:00'da İstanbul'da olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile son detaylar görüşülecek.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Welinton ile tüm detayları görüşüp anlaşmasının ardından Alanyaspor'la transferin şartları belirlenecek. Alanyaspor, Beşiktaş'tan bu transfer için Fatih Aksoy'u takas olarak isterken, iki kulüp arasında son pazarlıklar yapılacak.

Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.

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