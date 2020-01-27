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27.01.2020 - 12:27 | | MALATYA (İHA)

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'a İzlandalı forvet

Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u renklerine bağladı. Milli futbolcuyla kiralık sözleşme imzalandığı ortaya çıktı.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'a İzlandalı forvet
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar Rusya’nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti.

Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspora İzlandalı forvet

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