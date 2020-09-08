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08.09.2020 - 08:13 | | Fanatik

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük operasyonu

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takıma dönmesi, Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesiyle forma şansı azalan Adem Büyük, ayrılığın eşiğinde... Malatyaspor, 33 yaşındaki eski yıldızını transfer etmek için devrede.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük operasyonu
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Malatyaspor müthiş bir hücum hattı kuruyor... Jetmir Topalli'yi alarak ilk forvet transferini gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, esas bombayı Benjamin Tetteh ile patlattı. Neredeyse 2 sezondur adı Galatasaray ile anılan genç yıldız satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak Malatya'nın forvet takviyeleri bununla sınırlı değil.

Yeni hedef Adem Büyük...

Galatasaray'da Falcao'nun arkasında bekleyen Adem, Diagne'nin takıma dönmesi,Oğulcan'ın da transfer edilmesiyle gözden düştü. Galatasaray'ın Hatayspor ile yaptığı son hazırlık maçında da morali bozuk gözüken Adem, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Kulübede bekleyip, para kazanmayı düşünmüyor.

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Top Fatih Terim'de

Adem için Malatyaspor ciddi şekilde çalışma başlatırken, bu transferde top teknik direktör Fatih Terim'de. Eğer tecrübeli hoca Adem'i oynatacağını söylerse, 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da kalabilir. Aksi takdirde Adem Büyük yeniden eski kulübü Malatyaspor'un formasını giyecek.

Transferler devam edecek

Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması nedeniyle küme düşmekten son anda kurtulan Yeni Malatya transferde oldukça iddialı. Ligde kalıcı olmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Adem'i de kadrosuna katmasının ardından transfer çalışmalarına devam edecek. Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getiren Sarı- Kırmızılılar şu ana kadar; Herrera, Zeki Yavru, Hafez, Murat Akça, Zuqui, Cueva, Lukoki, Topalli ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı.

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