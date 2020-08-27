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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası!
27.08.2020 - 17:43 | | Ajansspor

Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası!

Sarı-kırmızılılar yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Younes Belhanda için aradığı transfer teklifini Brezilya'nın Gremio takımından aldı.

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Galatasaray’da yönetim tarafından satış listesine koyulan ve büyük çoğunluğun takımdan ayrılmasını istediği Younes Belhanda için beklenen gelişme yaşandı.

Teklif Brezilya'dan

Galatasaray yönetiminin uzun süredir beklediği teklif Brezilya’dan geldi. Belhanda ile Gremio yetkilileri anlaşırsa iş bitecek.

Bonservis ücreti ne kadar olacak?

Brezilya’nın Gremio Kulübü, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı ve 2.5 milyon Euro’luk teklifi sundu. Galatasaray Kulübü bir süre önce 3.5 milyon Euro olarak belirlediği Belhanda’nın bonservisinde indirime giderek bu teklifi kabul etti.

Maaşı da belli oldu

Sambacılar, Belhanda’ya da 2.5 milyon Euro maaş önerdi. Faslı futbolcu, Gremio yetkilileriyle el sıkışırsa, Belhanda’nın satışı gerçekleşecek.

Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası

Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası

 

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