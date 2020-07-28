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28.07.2020 - 13:36 | | İHA

Transfer haberleri | Younes Belhanda'ya teklif yok

Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isim olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için gelen bir teklif olmadığını belirtildi.

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Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edilmişti. Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.

Transfer haberleri | Younes Belhandaya teklif yok

Belhanda, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Younes Belhanda, 2017 yılında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Transfer haberleri | Younes Belhandaya teklif yok

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