Transfer iddialarına cevap! "Falcao'ya kapımız açık"

İtalyan ve İspanyol basını River Plate ile ilgili son dönemde hem Falcao, hemde Higuain ile ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

River Plate cephesinden Higuain ve Falcao transferiyle ilgili açıklama geldi. Her iki futbolcunun son dönemde Arjantin'de forma giyebileceği iddiaları kulüp tarafından yalanlamasına rağmen açık kapı bırakıldı.

Rodolfo D'Onofrio, yaptığı açıklamda "Falcao ve Higuain ile hiç görüşmedik. Ancak her zaman kapımız açık. Bunun için aynı zamanda onların da istekli olmaları lazım. Gelecekte bunun ne şekilde olacağını bilemeyiz. Belki farklı bir pozisyon da olabilir ama şu aşamada hem Falcao, hem de Higuain burada çok iyi karşılaşanacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 14 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Kolombiyalı futbolcu toplamda tüm kulvarlarda 20 maçta 10 gol attı ve 1 asist kaydetti. Falcao'nun Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.