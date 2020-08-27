Transfer | Trabzonspor'da Yordan Osorio imzalıyor...

Trabzonspor'da tüm dikkatler savunmaya yapılacak transferlere dönmüş durumda. Edgar Ie, Eddie Newton’ın gözüne girdi ancak Karadeniz temsilcisi bu bölgeye mutlaka yeni isimler istiyor. Deneyimli çalıştırıcının listesindeki isimlerden biri de Yordan Osorio. Venezuelalı oyuncunun Porto ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor yönetimi 26 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

PORTO YİNE GÖNDERECEK

Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit’te geçirmişti. Sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. Ancak Porto’nun yeni sezon kadrosunda da düşünülmeyen oyuncu yine gönderilecek. Bordo-Mavililer de devreye girerek 1.86 boyundaki savunmacı için atağa kalktı. Yordan Osorio hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor.