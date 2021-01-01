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01.01.2021 - 15:33 |

Transferde son dakika | 100 milyon euroluk transfer! Guardiola...

Premier Lig devi Manchester City'de Sergio Aqüero'nun arkası gelmez sakatlıkları nedeniyle Pep Guardiola, Tottenham'dan Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

Transferde son dakika | 100 milyon euroluk transfer! Guardiola...
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Manchester City, sürekli olarak sakatlanan ve 2 sezondur birçok maç kaçıran Sergio Agüero'nun yerine Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i düşünüyor.Daily Mail'de yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşme sona erecek olan 32 yaşındaki Agüero yerine üst seviye bir golcü isteyen Pep Guardiola, yönetimden Harry Kane'i istedi. Manchester City ise 27 yaşındaki İngiliz süper yıldız için 100 milyon euro'nun üzerinde bir bütçe ayırdı.

Tottenham kariyerinde henüz kupa kaldıramayan ve zirve yarışlarının uzağında kalan Harry Kane'in kulüpler anlaşsa bile nasıl bir tavır alacağı ve ayrıca Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun da en büyük rakibi Pep Guardiola'ya en büyük yıldızını kaptırma konusunda sert bir muhalefet ortaya koyacağı belirtildi.

Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zorlu günler yaşayan ve 1 milyar sterlinin üzerinde bir maliyete sahip olan yeni stadyumunun kredi ödemelerini de yapan Tottenham'ın ise astronomik bir teklife olumlu yaklaşabileceği vurgulandı.

Kariyerinde 180 Premier Lig golü olan Sergio Agüero, bu sezon diz sakatlığı nedeniyle yalnız 4 lig maçına çıkabildi ve gol atamadı. Harry Kane ise bu sezon çıktığı 15 Premier Lig maçında 9 gol atıp 10 asist yaptı. 27 yaşındaki İngiliz, bu sezon toplam 23 maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

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