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21.01.2021 - 09:53 | | FOTOMAÇ

Transferde son dakika | Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan resmi teklif

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1'lik skorla geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Falcao ve Diagne'den bu sezon istediği verimi alamamıştı. Golcü arayışında olan Galatasaray, Hatayspor'un yıldız forveti Aaron Boupendza'yı gözüne kestirdi. İşte sarı-kırmızılıların Gabonlu oyuncu için yaptığı teklif.

Transferde son dakika | Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan resmi teklif
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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bir önceki iç saha maçında da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek gol şov yapmıştı. Ligin en çok gol atan takımlarından olan Galatasaray, forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından ise memnun değil.

Ocak ayı transfer dönemi içerisinde, forvet mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar hedefini belirledi. Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da harikalar yaratan Aaron Boupendza'ya talip oldu.

24 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü için kulübüne 1 milyon euro peşin, 2.5 milyon euro eylül ayında ödenmek üzere toplam 3.5 milyon euro teklif edildi. Oyuncuya da 3.5 yıllık kontrat önerildi ve cevap bekleniyor.

Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ligde bu sezon 13 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

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Transferde son dakika | Aaron Boupendzaa Galatasaraydan resmi teklif

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