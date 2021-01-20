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20.01.2021 - 09:09 |

Transferde son dakika | Edin Visca sürprizi! Fenerbahçe derken...

Transferde son dakika gelişmeleri. Adı Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya diğer bir Süper Lig devinden resmi teklif yapıldı.

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Trabzonspor, hücum hattında kanatlara takviye düşünürken bu yönde Çin'de Suning takımından ayrılan yıldız kanat Alex Teixeira ile birlikte Başakşehir'den Edin Visca için yoğun girişim yapılıyor.

Trabzon Günebakış gazetesinin haberine göre:; Visca'yı Avcı'nın çok istemesi nedeniyle Başakşehir'e 1 milyon euro'nun yanında Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak önerilirken, Texeira için menajeri ve oyuncu ile şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

Bordo-mavililer, sağ bek için Dinamo Zagreb'in milli sağ beki Stojanovic ile Juventus'tan Wesley ile temasta...

Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bedava oyuncu veren Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan için de ille de bonservis isterken, Trabzonspor ise bu transferi takas ile bitirmek için uğraşıyor.

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