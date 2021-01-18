Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor
18.01.2021 - 12:59 |

Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’ı başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya’dan birçok kulüp transfer etmek istiyor. Türkiye’den de talipleri olan genç oyuncunun sadece Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yükselen yıldızı Ali Akman için dev kulüpler adeta sıraya girdi. Yeşil beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcuyu başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya’dan birçok önemli kulüp, kadrosuna katmak için girişiminde bulunuyor.

En ciddi tekliflerin İngiltere’den geldiği öğrenilirken, kulüp isimleri ile ilgili net bilgi verilmedi. Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi dev kulüplerin ismi geçerken, Almanya’da Eintracht Frankfurt, Fransa’dan Lille, Avusturya’dan ise Red Bull Salzburg kulüpleri de Ali Akman için nabız yokluyor. 2002 doğumlu forvet oyuncusu, bu sezon 9 gole imza attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasında Mesut Özil sürprizi! Erol Bulut'un sahaya süreceği ilk 11...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Bir çuval inciri berbat etti!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rizespor'da Tomas gitti, Sumudica geliyor

Transferde son dakika haberi | Ali Akmana teklif yağıyor

Fenerbahçeli yenge formunu koruyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
    Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
  2. Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak
    Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak
  3. Trabzonspor'da gol sıkıntısı
    Trabzonspor'da gol sıkıntısı
  4. Karagümrük'ten F.Bahçe'ye tebriği...
    Karagümrük'ten F.Bahçe'ye tebriği...
  5. Ali Akman'a teklif yağıyor
    Ali Akman'a teklif yağıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Menemenspor, Asante'nin peşinde

Menemenspor, Asante'nin peşinde

Son dakika - Rizespor'da Tomas gitti, Sumudica geliyor

Son dakika - Rizespor'da Tomas gitti, Sumudica geliyor

19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk ediyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?

19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk ediyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet