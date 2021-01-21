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21.01.2021 - 09:21 |

Transferde son dakika | İrfan Can'dan heyecanlandıran olay! Arda Turan...

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrasında paylaştığı fotoğrafı beğendi.

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Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi. Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.

TERİM'DEN ARDA TURAN SÖZLERİ
Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü: "Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."

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