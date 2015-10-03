Traore Trabzonspor'u seviyor

Yeşil-beyazlı takımın bu sezon Kardemir Karabükspor’dan transfer ettiği 27 yaşındaki Abdou Razack Traore, Trabzonspor maçlarında hiç boş geçmedi.

Süper Lig kariyeri 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor’da başlayan Traore’nin bu zamana kadar bordo-mavili takıma karşı 5 golü bulunuyor. Karadeniz ekibine karşı ilk golünü 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor formasıyla kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu, 2014-2015 sezonunda transfer olduğu Kardemir Karabükspor formasıyla Trabzonspor’a 3 gol kaydetti.

Bu sezon Torku Konyaspor forması giyen Traore, dün oynanan Trabzonspor maçında yine boş geçmedi. Mücadelenin 70. dakikasında galibiyet golünü atan Traore, bordo-mavili takıma karşı 5. golünü kaydetmiş oldu.