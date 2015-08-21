Traore: "Yıldız oyuncular ligin kalitesini artırır"

Fildişi Sahilli oyuncu Traore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır farklı takımlarla Süper Lig'de mücadele ettiğini belirtti. Sezon başlamadan önce Torku Konyaspor ile görüştüğünü ve kulübün kendisini çok istediğini kaydeden Traore, Konya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ve lige tam anlamıyla hazır olduğunu vurgulayan Traore, "Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Geçen sezon taraftarımız lige destekleriyle damgasını vurdu. İnşallah onların destekleriyle başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hedef, geçen sezonun üstüne çıkmak"

Traore, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon ligi 8. sırada bitirdiğini hatırlatarak, bu sezon daha iyi bir derece elde etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Elinden geldiğince takıma faydalı olmak istediğini vurgulayan Traore, şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak elimizden geleni yapıp, başarılı olmak istiyoruz. Ben de elimden geldiğince çalışacağım. Takımın bu başarısında katkıda bulunmak istiyorum. Torku Konyaspor'a geldiğimden itibaren takım arkadaşlarım bana çok sıcak davrandı. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Bu arkadaşlığın başarı getireceğine inanıyorum. Deneyimlerimden öğrendiğim kadarıyla bir oyuncu her zaman takım oyununu benimsemeli ve takım için bir şey yapmalı. Hedefimiz; geçen sezon bulunduğumuz konumun üstüne çıkmak. Bunu başaracak güçteyiz."

"Yıldız transferler Anadolu kulüplerini zorlayacak"

Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrolarına çok önemli isimlerin katıldığını anımsatan Traore, şöyle konuştu:

"Robin van Persie ile Luis Nani Fenerbahçe'ye, Mario Gomez Beşiktaş'a, Lukas Podolski de Galatasaray'a transfer oldu. Bence bu isimlerle aynı ligde olmak çok heyecan verici. Van Persie, Nani, Gomez ve Podolski'nin Spor Toto Süper Lig'de olması futbol kalitesini artıracaktır. Oldukça önemli isimler. Ayrıca yıldız transferler bu ligin çetin geçmesine neden olacak ve Anadolu kulüplerini zorlayacak."