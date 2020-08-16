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16.08.2020 - 11:08 | | Fanatik

Trasfer haberleri | Mohamed Elneny Galatasaray'a önerildi

Beşiktaş'ın tekrar kiralamak istediği, Trabzonspor'un da transfer için tekrar devreye girdiği Elneny bu kez Galatasaray'a önerildi. Fatih hocanın da onayıyla randevu ayarlandı. Mısırlı yıldızın kiralanması konusunda bu hafta çok önemli bir görüşme gerçekleşecek.

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Galatasaray'dan Elneny bombası... Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gözdesi haline geldi. Kartal'ın tekrar kiralamak istediği ancak bu kez maliyetini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor da devreye girdi. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca, menacerler tecrübeli futbolcuyu Galatasaray'a önerdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda teknik patron Fatih Terim'den Elneny transferine onay çıktı. Yönetim bunun üzerine randevu talebini kabul etti ve görüşme ayarlandı. Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, Elneny'yi 1 yıllığına kiralamak amacıyla oyuncunun temsilcileriyle masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa Arsenal cephesinin bu operasyona kolaylık sağlayacağı ve transferin çok kısa sürede bitebileceği ifade ediliyor.

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