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25.12.2020 - 23:30 |

Trepça'nın başantrenörlüğüne Serhat Şehit getirildi

Kosova'nın Trepça Basketbol Kulübü, başantrenörlük görevine Serhat Şehit'i getirdiğini açıkladı.

Trepça'nın başantrenörlüğüne Serhat Şehit getirildi
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Kosova'nın Trepça Basketbol Kulübü, başantrenörlük görevine Serhat Şehit'i getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlardan sonra başantrenör Neven Plantak ile yolların ayrıldığı ve sezon sonuna kadar Türk antrenör Serhat Şehit'in göreve getirildiği belirtildi.

Serhat Şehit'in Türkiye A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi yaptığının, Türkiye ligi takımlarını da çalıştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, "Zorluklar onlarla yüzleşmek ve üstesinden gelmek için var." denildi. 

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinin takımı Trepça, ligde 12 puanla son sırada yer alıyor. 

Ülkenin en başarılı kulüplerinden Trepça'nın 3 lig ve 4 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Trepçanın başantrenörlüğüne Serhat Şehit getirildi

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