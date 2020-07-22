Trezeguet Ada’yı salladı: Yeni Salah

Aston Villa’nın küme düşmesi halinde yeniden Türkiye’ye dönebileceği konuşulan 25 yaşındaki futbolcu ceza sahası içinde savunmadan seken topa yarım voleyle enfes bir vuruş yaparak topu direk dibinden filelerle buluşturdu. İngiliz basınında başlıklara çıkan futbolcu maçın adamı olarak gösterildi, takımını kurtardığı yazıldı.

‘İngiltere’yi tanıdı, Salah gibi yıldız olacak’

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith oyuncusundan övgüyle söz ederken kendisini, Liverpool’un Mısırlı futbolcusuna benzetti. Smith “Trezeguet, Premier Lig’de Salah gibi olacak. İngiltere’de oynamakla ilgili gereken tecrübeyi de artık edindi. Önümüzdeki dönemde Salah gibi yıldız olacak” dedi.

Premier Lig’de talipleri sürekli artıyor

Ada’da futbolcuya talip olan kulüplerin sayısının da her geçen gün arttığı belirtiliyor. Aston Villa kümede kalırsa bordo-mavili ekipte yola devam etmesi beklenen futbolcunun, takımının küme düşmesi halinde Premier Lig’deki başka bir kulübün yolunu tutacağına işaret ediliyor.