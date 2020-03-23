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23.03.2020 - 21:31 |

Trezeguet'den Beşiktaş çıkışı!

Transfer dönemi için adı Beşiktaş ile geçen eski Kasımpaşalı Trezeguet, Aston Villa ile devam eden sözleşmesini işaret etti

Trezeguet'den Beşiktaş çıkışı!

Celal Umut Eren / Skorer

Transfer haberlerinde ismi Beşiktaş'la geçen Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı. Kasımpaşa'nın eski yıldızı Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, "Şu anda bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Ben Aston Villa ile olan sözleşmeme bağlı kalacağım" dedi.

Premier Lig gibi üst düzey bir ligde oynadığını aktaran Mısırlı futbolcu, "Her zaman hayalimdi. Premier Lig'de oynamak istedim hep. Şu anda rüyada gibiyim. Şu anda tüm gücümle bu duruma odaklandım" yorumunu yaptı.

Trezeguet bu sezon 31 resmi maçta Aston Villa forması giydi.

Trezeguetden Beşiktaş çıkışı

Trezeguet'in Hikayesi

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