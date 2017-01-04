Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Tribün liderleri Konya'da buluşacak
04.01.2017 - 11:03 | | AA

Tribün liderleri Konya'da buluşacak

Atiker Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, tribün liderlerini Konya'da buluşturacaklarını söyledi.

Tribün liderleri Konya'da buluşacak
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, tribün liderlerini Konya'da buluşturacaklarını söyledi. Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Spor Toto Süper Lig ve mümkün olursa TFF 1. Lig takımlarının tribün liderlerinin Konya'da bir araya getirilmesi için proje hazırladıklarını ifade etti.

Zor dönemden geçilen şu günlerde futbolda beyaz bir sayfanın açılması ve tribünlerdeki anlamsız husumetlere son verilmesi için kulübün "1.Tribün Liderleri Buluşması" adı altında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirten Şan, "Öncelikle bu organizasyonu kimin gerçekleştirdiğinden çok, çözüm önerileri ve sonuçlarıyla ilgilendiğimizin bilinmesini isteriz. Bu yıl Atiker Konyasporumuz bu projenin ev sahibi olacak. Gelecek sezon ise bir başka kulübümüzün himayesinde farklı konu başlıklarıyla tribün liderlerini bir araya getirebilmenin düşüncesi içindeyiz." diye konuştu.

Şan, başta Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Spor Toto Süper Lig takımlarının kıymetli başkanları, yöneticileri ve tribün liderlerinin manevi desteklerine ihtiyaçları olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projenin devamlılığını Türk futbolunun geleceği açısından son derece önemsiyoruz. Projenin amacı, tribünlerdeki anlamsız husumetlerin ve düşmanca tavırların sona ermesi için gerekenlerin, ortak hareket edilerek hayata geçirilmesidir. Bu projeye ön yargıdan uzak yaklaşıldığı takdirde sonuçları itibariyle büyük fayda sağlanacağına eminim. Güzide kulüplerimizin değerli yöneticilerinin tamamının tribünlerde yaşanan olaylardan ötürü şikayetçi olduğunu biliyoruz. Bu şikayetleri en aza indirgeyebilmek için nedenlerini araştırmamız ve çözüm önerilerini ortaya koymamız gerekiyor. Hayata geçirmeyi planladığımız '1. Tribün Liderleri Buluşması' projesinde, konunun uzmanlarıyla, alandaki aktörleri bir araya getirerek, hem meseleyi bütün ayrıntılarıyla incelemek hem de saha dışında tribün liderleri arasındaki dostluğu geliştirmek ve pekiştirmek niyetindeyiz." Bu projeyi Konyaspor Kulübü olarak her sene tekrarlamayı düşündüklerini ifade eden Şan, "Projenin hayata geçirilmesi için en uygun tarihin milli maç arası ya da sezon sonu olduğunu düşünüyoruz. Tarihle ilgili konuyu diğer paydaşlarımızla görüşecek ve nihayete bağlayacağız." diye konuştu.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber