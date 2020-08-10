Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı
10.08.2020 - 00:45 | | AA

Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg, konuk ettiği Sarpsborg'u 5-1 yendi.

Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı
ABONE OL

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg, konuk ettiği Sarpsborg'u 5-1 yendi. 

Norveç liginde oynanan maçta Rosenborg, sahasında Sarpsborg'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini Gjermund Asen, Carlo Holse (2), Kristoffer Zachariassen ve Dino İslamovic'in golleriyle 5-1 mağlup etti. 

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Trondsen, ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 83 dakika oyunda kaldı.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nı Taraftarlarına Armağan Etti

    Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a şampiyonluk sorusu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Schalke 04'te Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu gol attı!
      Schalke 04'te Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu gol attı!
    2. Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!
      Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bayram Bektaş'ı açıkladı!
    3. Transfer haberleri | Muslera: "Galatasaray'da birkaç yıl daha kalacağım"
      Transfer haberleri | Muslera: "Galatasaray'da birkaç yıl daha kalacağım"
    4. Sergen Yalçın'dan 'Ersin'e güvenmiyorum' şakası
      Sergen Yalçın'dan 'Ersin'e güvenmiyorum' şakası
    5. Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a şampiyonluk sorusu!
      Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a şampiyonluk sorusu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Atletico Madrid'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika | Atletico Madrid'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı!

    CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'

    CANLI | Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'

    Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!

    Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!

    Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap!

    Sıradaki Haber