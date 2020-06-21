Trump'a bir şok da NBA'den!

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların spor sahalarına yansıyacak olması, ülkenin başkanı Donald Trump’ın canını sıkıyor. ABD futbol federasyonu ve ardından Amerikan futbolu liginin de, maçlarda yapılacak bu tip protestolara izin verme kararlarının ardından şimdi de NBA, milli marş sırasında diz çökerek ırkçılığa tepki gösterecek sporculara yeşil ışık yaktı.

‘Bu konuda oyuncularımızla hareket edeceğiz’

NBA Sözcüsü Mike Bass konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böyle önemli konularda, geçmişte olduğu gibi yine oyuncularımızla birlikte hareket edeceğiz” diyerek tekrar başlamasına az bir süre kalan sezonda, normalde yasak olan bu eyleme bu kez müsamaha göstereceklerinin işaretini verdi. Böylece basketbol ligi de, ülkedeki futbol ve amerikan futbolu ligleriyle benzer bir rotaya girdi.

'Saygısızlık değil, ben de protestolara katılırım'

Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban da “Kolunu tutmak ya da diz çökmenin ülkeye ya da bayrağa bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Umarım NBA, oyuncuların milli marşı sırasında diz çökmelerine izin verecek, kurallarını yumuşatacaktır. Ben de protestolara katılırım” dedi.

Seçim öncesi Trump’ın hiç hoşuna gitmiyor

Ligde top koşturan basketbolcuların büyük bir çoğunluğunun siyahi isimlerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, NBA’deki maç öncesi seremonide milli marş sırasında nasıl bir görüntü ortaya çıkacağı merak konusu oldu. Donald Trump bu hareketleri saygısızlık olarak nitelendirmiş ve federasyonların aldığı kararları da eleştirmişti. Irkçılık protestolarının yer yer Trump’ı protestoya da döndüğü ABD’de, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde sokaklardaki protestonun, spor sahalarına da taşınacak olmasının, mevcut başkanı kaygılandırdığı belirtiliyor.