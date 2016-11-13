Trump'a golü Marquez attı!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Meksikalılar ile ilgili sözlerine yanıt, ülkenin futbol milli takımından geldi. Hillary Clinton ile girdiği seçim yarışında göçmen karşıtı sözleriyle dikkat çeken Cumhuriyetçi politikacı, "Gerçek bir duvar öreceğiz. Eroin ve diğer uyuşturucuların New Hampshire'a gelmesini engelleyeceğiz" demişti.

ABD ve Meksika futbol takımları dün Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kenitindeki MAPFRE Stadı'ndaki karşılaşma, 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 89. dakikada Rafael Marquez'in golüyle son anda galibiyeti elde eden Meksikalılar büyük bir sevinç yaşadı.

Meksika basını, ABD karşısında alınan galibiyeti, Donald Trump'ın seçim öncesi Meksikalılar ile ilgili sözleriyle bağdaştırarak; buna karşı elde edilen bir zafer olarak sundu.

'Trump'tan intikam golü'

Tiempo, "Bu gol hem zafer hem de şeref golü. Ayrıca başkanlık seçimlerinde Donald Trump tarafından yaralanan Meksikalılar için intikam anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

'Trump tansiyonu sona erdi'

El Financiero, "Trump tansiyonunu Marquez sona erdirdi, Meksika ABD'yi yendi" ifadesini kullandı. Meksika'nın dünya kupası elemelerinde 44 yıldır ABD'de kazanamadığı, Trump'ın seçilmesinin hemen ardından bu özlemin sona erdiği hatırlatıldı.

Marquez: "Bir nebze unutabilecekler"

Zaferin mimarı 37 yaşındaki Marquez de maçın ardından yaptığı konuşmada, Trump'ın Meksikalı göçmenleri suçlu ilan etmesine değindi, ülkede yaşayan vatandaşlarına mesaj gönderdi. Deneyimli oyuncu, "Belki şu sıralar kötü, hoşgörüden uzak zamanlar geçiriyorlar. Bu galibiyetle son dönemde ABD'de olanları belki bir nebze unutabilecekler" dedi.

Ayrımcılığa geçit vermediler

Los Angeles Times gazetesi tribünlerdeki havaya da ışık tuttu. Bazı Amerikalı taraftarların attıkları golden sonra, Meksikalılara yönelik ayrımcı tezahürat yapma girişiminde bulundukları ancak diğer taraftarların yuhlayarak bu sesleri bastırdıklarına dikkat çekildi.