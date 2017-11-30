Tsubasa, Messi ve Ronaldo ile geri dönüyor!

Tsubasa'nın yaratıcıları, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezon hazırladı. Japonya'nın Dünya Kupası'na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası'nda Tsubasa'nın Messi, Ronaldo ve Neuer ile karşı karşıya gelmesi hikayesini de anlatacak.

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 90'larda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu. (Sporx)